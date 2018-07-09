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В Кирсе суд обязал ООО«КТК» произвести перерасчет по ошибочно начисленной плате за отопление
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В Кирсе суд обязал ООО«КТК» произвести перерасчет по ошибочно начисленной плате за отопление 

Vyatka-grad.ru 6 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Как сообщает прокуратура Кировской области, житель Верхнекамского района обратился в прокуратуру района с заявлением о проверке действий ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания».
По его мнению, компания произвела ошибочное начисление сумм за свои услуги. Мужчина просил скорректировать плату за отопление своего жилого помещения.
В ходе проведенной прокуратурой проверки ошибка в расчетах была выявлена. Факт необоснованного начисления платы за 2017 года в размере более 7500 руб. был установлен. В адрес руководства «КТК» было вынесено представление, однако последнее корректировку платы так и не произвело.
В результате прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением в интересах заявителя, которое было полностью удовлетворено. Суд обязал ответчика произвести перерасчет.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Фото — ej.by
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