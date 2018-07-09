Тимофеева усомнилась в готовности регионов к мусорной реформе

Ольга Тимофеева. Готовность регионов к мусорной реформе вызывает сомнения, заявила на пресс-конференции в понедельник заместитель председателя Госдумы

С приходом 2019 года на всей территории страны должны заработать региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Будет запущен новый порядок обращения с мусором, а люди получат новую коммунальную квитанцию.

Пермском крае и «Осталось полгода, но до сих пор не все регионы готовы. Около 10 регионов не завершили конкурсы по отбору регоператоров, хотя должны были сделать это до 1 мая. В Москве Самарской области конкурсы даже не начинались, — отметила Тимофеева. — Кроме того, нас волнуют тарифы. Какие платежки получат жители? В решениях, которые сейчас принимают тарифные органы, разрыв по регионам в разы: 344 рубля за кубометр мусора в Новгородской области , 550 рублей в Астраханской, более 900 рублей — на Камчатке».

Вице-премьер нижней палаты парламента отметила, что в большинстве регионов главный документ реформы — территориальная схема обращения с отходами — так и не прошел обсуждения с общественностью, что вызвало недовольство граждан.

«Никто с людьми не посоветовался. Было поручение президента создать механизм общественного контроля и учёта мнения граждан при разработке и утверждении территориальных схем обращения с отходами. В конце 2017 года Госдума приняла поправки в закон, которые закрепили обязанность проводить общественные обсуждения. Но до сих пор нет подзаконного акта, каким должен быть механизм, чтобы мнение людей действительно было услышано. Правительство затягивает с принятием такого документа», — отметила она.

Тимофеева добавила, что механизм публичных обсуждений терсхем особенно нужен сейчас, потому что по закону все территориальные схемы до 2020 года должны быть актуализированы.

Депутат обратила внимание, что правительством не были выполнены и другие поручения президента в сфере обращения с отходами: до сих пор нет закона об экологической информации и доступе к ней; не сдвинут с мертвой точки вопрос о межрегиональных территориальных схемах обращения с отходами. Сроки выполнения этих поручений уже истекли, однако, заявила Тимофеева, эти поручения остаются на контроле и должны быть выполнены.

По ее мнению, в целом законодательная база для реформы отрасли обращения с отходами сформирована и позволяет двигаться вперед, дорабатывая отдельные вопросы. В этой связи Тимофеева призвала региональные власти не занимать молчаливую позицию, а внести свои предложения с тем, чтобы «донастроить» законодательство об отходах.