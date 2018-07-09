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Департамент финансов Москвы подвел итоги сдачи годовой бюджетной отчетности учреждений за 2017 год
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Департамент финансов Москвы подвел итоги сдачи годовой бюджетной отчетности учреждений за 2017 год 

Департамент финансов города Москвы 6 часов назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Мероприятия, посвященные результатам предоставления годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2017 год и актуальным вопросам ее формирования в 2018 году, прошли под председательством первого заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы Елены Бутахиной.
С докладами выступили начальник Управления сводной бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности учреждений и методического обеспечения бухгалтерского учета Юлия Ермак и ее заместитель Любовь Онищенко.
Представители столичного Департамента финансов отметили существенное улучшение качества отчетности, предоставленной по итогам 2017 года практически всеми субъектами.
В списке вопросов были озвучены особенности формирования отчетности в 2018 году, затрагивались изменения, касающиеся применения бюджетной классификации Российской Федерации. Речь также шла о реализации в Москве Плана мероприятий по переходу на федеральные стандарты бухгалтерского учета для государственного сектора, которые вступили в силу с 1 января 2018 года.
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