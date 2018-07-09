Департамент финансов Москвы подвел итоги сдачи годовой бюджетной отчетности учреждений за 2017 год

Мероприятия, посвященные результатам предоставления годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2017 год и актуальным вопросам ее формирования в 2018 году, прошли под председательством первого заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы Елены Бутахиной.

С докладами выступили начальник Управления сводной бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности учреждений и методического обеспечения бухгалтерского учета Юлия Ермак и ее заместитель Любовь Онищенко.

Представители столичного Департамента финансов отметили существенное улучшение качества отчетности, предоставленной по итогам 2017 года практически всеми субъектами.