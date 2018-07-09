В Польше начали выходить на свободу члены бандитских группировок

Напомним, что в конце 80-х — начале 90-х в Польше , как и в России , орудовали многочисленные банды и мафиозные кланы. Подобно российским Солнцевской, Ореховской, Курганской ОПГ, в соседнем государстве свои порядки наводили польские — Прушковская или, скажем, Мокотовская — мафии. Причем, по данным польских СМИ, Прушковская мафия на пике своего криминального могущества насчитывала две тысячи членов, и это при том, что жителей в городе Прушков было всего 50 тысяч.

Возникновение этих банд стало возможным из-за того, что при переходе Польши на рыночную экономику не были осуществлены необходимые изменения в работе спецслужб. В органах охраны правопорядка не только не были созданы подразделения, специализирующиеся на борьбе с организованной преступностью, в том числе экономической, но и не хватало элементарного технического оборудования. В частности, у полиции не было современных скоростных автомобилей, средств связи, компьютеров. О коррупции в правоохранительных органах в те времена знали все.

К началу 2000-х годов были созданы все условия для того, чтобы полиция могла работать в новых условиях. После многочисленных громких судебных процессов мафиози оказались «в местах, не столь отдаленных». Их сроки заключения заканчиваются в ближайшие три года.

Марек Дыяш, бывший руководитель уголовного управления польской полиции, считает, что правоохранители должны заново учиться переманивать на свою сторону членов самых могущественных бандформирований, которые сотрудничали бы с органами. «Я переживаю, что у нас резко сократилось число источников информации. Это то, чем нужно озаботиться в первую очередь», — сетует он в интервью телеканалу TVN24. Его коллега Ян Фабианчик уверен: «Бывшие члены банд не в состоянии делать ничего другого, кроме того, чем они занимались до ареста. Они остановились в развитии на 2000-х. Выйдут и все начнут по новой». Фабианчик считает, что это будет «черный период» для польской полиции.

Бывшие члены банд не в состоянии делать ничего другого, кроме того, чем они занимались до ареста в 2000-х И вот свежее подтверждение: в конце июня во Вроцлаве и окрестностях была задержана группа людей, пытавшихся взять под свой контроль криминальный рынок Нижней Силезии. В их квартирах, по информации, опубликованной на сайте следственного управления, были обнаружены амфетамин, кокаин, экстази, марихуана, а также огнестрельное оружие и кастеты. «Они вели себя как преступники, которые участвовали в организованных группировках в 90-е годы», — говорит пресс-секретарь центрального следственного управления Ивона Юркевич.

На вопрос, готова ли сегодняшняя полиция бороться с этим видом преступности, Марек Дыяш уклончиво отвечает: «Это хороший вопрос. Надеюсь, что да».