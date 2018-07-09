«Это отталкивает»: хвастовство и злоба Алены Водонаевой утомили ее фанатов

Сложно переоценить возможность путешествовать по миру и видеть достопримечательности, о которых многие только слышали. 36-летняя телезвезда Алена Водонаева не скрывает радости от туризма, который может себе позволить. На этот раз знаменитость отправилась в США , откуда делится впечатлениями.

Кто не мечтает оказаться в Голливуде ? Пройтись по Аллее славы, ознакомиться с местами, которые в свое время посещали звезды шоу-бизнеса… Легендарный Лос-Анджелес всегда привлекал внимание богатых и знаменитых, ведь здесь очень развита сфера развлечений, много возможностей для плодотворной работы и фееричного отдыха. Впечатлениями от посещения города ангелов поделилась теледива Алена Водонаева: «Я буду жить здесь месяц. Возле любимого океана. Лучших ресторанов. Лучшего шопинга. Красивых людей. Стильной музыки. И аптеки. А без шуток — здесь даже бомжи выглядят гораздо стильнее многих наших селебов (звезд — прим. ред.). И все улыбаются».

Алена отметила, что город встретил ее как обычно дружелюбно. По ее мнению, такого настроения нет больше ни в одном уголке нашей планеты, а ей есть с чем сравнить. Водонаева подчеркивает, что Лос-Анджелес нельзя сравнить ни с одним другим населенным пунктом, он «цепляет» уже на выходе из аэропорта, когда человек ощущает «бешеное многообразие» свободы, цвета и вкуса, которое царит там. По словам светской львицы, в США у нее целый список дел и целей, много запланированных событий. Она не считает нужным детализировать планы и рекомендует подписчикам следить за ее геолокациями и обновлениями, подчеркивая, что они больше обращают внимание на ее бюст. Многим не понравилось хвастовство Алены Водонаевой роскошным образом жизни, а также довольно злое отношение к людям: «Что-то брови слишком злобно загибаться стали, как в мультиках про ведьм. Раньше вроде не так сильно было. Видимо, накопительный эффект злобы сказывается на бровях». «Уж злая, этого не отнять у нее и это не красит, а отталкивает… Даже то, что на всю сеть писать — эта жирная, а этот — бомж и т.д.». «Поза некрасивая. И хвастовства многовато, вот, типа, я какая! „Я в Лос-Анджелесе и даже бомжи здесь классные“. Так оставайтесь, в чем проблема?»

«Страшно неприятная, злая… Кроме отвращения ничего не вызывает. Злость, яд так и сочится, и ведь никакими деньгами, тюнингами, тональными кремами не скроешь». «Оставайся там! На одну звезду меньше у нас будет…» «Меньше хвастай, людям глаза мозолят твои откровения!» Алене Водонаевой не могут простить манеру прямо говорить, что она думает. Недавно пользователи сети ополчились на нее за нелестное выражение в адрес полной стюардессы, ведь она не скрывает своего негативного отношения к людям с лишним весом.