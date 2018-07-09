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Мосприрода приглашает преображенцев на интерактивные экскурсии в парках ВАО
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Мосприрода приглашает преображенцев на интерактивные экскурсии в парках ВАО 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Продолжается цикл познавательных мероприятий, организованных Мосприродой. Их цель — помочь городским жителям лучше понять и прочувствовать атмосферу природных парковых зон.
По воскресеньям 15 и 22 июля в Экошколе «Кусково» состоятся экскурсии «Природа и цивилизация». Начало в обоих случаях в 14:00 возле входа в здание экоцентра по адресу ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1.
Подробности можно узнать по телефону 8-495-370-07-50.
Во вторник 10 июля пройдет экскурсия «В усадьбе Старое Гиреево» по Терлецкому парку. Экскурсия начнется в 14:00 от главного входа в Терлецкий лесопарк со стороны Свободного проспекта.
Контактный телефон для справок 8-495-672-88-65.
В дни вторников 10, 17 и 24 июля в экоцентре «Конный двор» проведут экскурсию «Сельский дворик». Сбор в 14:00 по адресу Терлецкий лесопарк, ул. Металлургов, д. 41.
Контактный телефон 8-495-672-88-65.
В пятницу 13 июля состоится экскурсия «Жил-был Лес» по Измайловскому лесопарку. Старт в 14 часов от заметного ориентира — места «у камня» на входе в парк рядом со станцией метро «Измайловская» (выход из первого вагона из центра).
Контактный телефон 8-499-367-89-18.
В субботу 14 июля будет проведена экскурсия «Сказки Терлецкого леса». Она начнется в 10:00 от главного входа в Терлецкий лесопарк со стороны Свободного проспекта.
Контактный телефон 8-495-672-88-65.
В воскресенье 15 июля состоится День открытых ворот в эколого-просветительском центре «Царская пасека». Программа дня предусматривает три экскурсии, которые начнутся в 12:00, 13:00 и 14:00.
Контактный телефон 8-499-166-36-87.
В пятницу 20 июля состоится экскурсия «ВКУСково» по лесопарку «Кусково».
Сбор участников назначен на 14:00 у главного входа в музей-усадьбу «Кусково» по адресу ул. Юности, д. 2.
Контактный телефон 8-499-367-89-18.
В субботу 21 июля состоится экскурсия «Природа парка». Начало в 14:00 у главного входа в Терлецкий лесопарк со стороны Свободного проспекта.
Контактный телефон: 8-495-672-88-65.
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