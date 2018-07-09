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Ян Цзечи встретился с главой МИД Саудовской Аравии А. аль-Джубейром
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Ян Цзечи встретился с главой МИД Саудовской Аравии А. аль-Джубейром 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи сегодня здесь встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром.
Ян Цзечи заявил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абделя Азиза Аль Сауда отношения всестороннего стратегического партнерства двух стран переживают наилучший период в истории. Китай всегда рассматривает Саудовскую Аравию в качестве приоритетного направления в своей внешней политике по делам Среднего Востока и важного партнера по сотрудничеству в совместном строительстве «Пояса и пути». Стороны должны продолжать усиливать политическое взаимное доверие, укреплять сопряжение стратегий развития и сближать взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам, сказал Ян Цзечи.
А. аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия намерена усиливать состыковку саудовской программы «Видение 2030» и китайской инициативы «Пояс и путь», продвигать всестороннее сотрудничество между Саудовской Аравией и Китаем в различных областях. —0—
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