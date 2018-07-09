Ян Цзечи встретился с главой МИД Саудовской Аравии А. аль-Джубейром

Ян Цзечи заявил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абделя Азиза Аль Сауда отношения всестороннего стратегического партнерства двух стран переживают наилучший период в истории. Китай всегда рассматривает Саудовскую Аравию в качестве приоритетного направления в своей внешней политике по делам Среднего Востока и важного партнера по сотрудничеству в совместном строительстве «Пояса и пути». Стороны должны продолжать усиливать политическое взаимное доверие, укреплять сопряжение стратегий развития и сближать взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам, сказал Ян Цзечи.

А. аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия намерена усиливать состыковку саудовской программы «Видение 2030» и китайской инициативы «Пояс и путь», продвигать всестороннее сотрудничество между Саудовской Аравией и Китаем в различных областях. —0—