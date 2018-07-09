750-летний замок Бранденбург отреставрируют за 25 миллионов рублей 

На реставрацию замка Брандербург ХIII века в п. Ушаково выделено 25 миллионов рублей. Соответствующая информация в понедельник, 9 июля, размещена на сайте госзакупок.
Подрядчику в соответствии с техзаданием предстоит выровнять несущие стены, расчистить кирпичную кладку, отреставрировать пол и воссоздать кровлю. Кроме того, необходимо будет провести другие ремонтные работы.
Исполнителя выберут 6 августа. По условиям задания, он должен будет справиться со всем объёмом за два месяца, завершив работы до 20 октября текущего года.
Объект культурного наследия находится в пользовании Калининградской епархии Русской православной церкви. Заказчиком выступает федеральная организация «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».
Бранденбург построен в 1266 году. Сооружение считалось одним из важнейших замков Тевтонского ордена. До наших дней сохранились руины площадью 3380 квадратных метров.
В 2017 году «Клопс» писал о том, что заказчик нашел подрядчика, который выполнит в средневековом замке реставрацию кирпичной кладки.