750-летний замок Бранденбург отреставрируют за 25 миллионов рублей

На реставрацию замка Брандербург ХIII века в п. Ушаково выделено 25 миллионов рублей. Соответствующая информация в понедельник, 9 июля, размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику в соответствии с техзаданием предстоит выровнять несущие стены, расчистить кирпичную кладку, отреставрировать пол и воссоздать кровлю. Кроме того, необходимо будет провести другие ремонтные работы.

Исполнителя выберут 6 августа. По условиям задания, он должен будет справиться со всем объёмом за два месяца, завершив работы до 20 октября текущего года.

Объект культурного наследия находится в пользовании Калининградской епархии Русской православной церкви . Заказчиком выступает федеральная организация «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Бранденбург построен в 1266 году. Сооружение считалось одним из важнейших замков Тевтонского ордена. До наших дней сохранились руины площадью 3380 квадратных метров.

В 2017 году «Клопс» писал о том, что заказчик нашел подрядчика, который выполнит в средневековом замке реставрацию кирпичной кладки.