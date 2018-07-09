Суд обязал магазин выплатить компенсацию за ошибку в ценнике

Стандартная в общем-то ситуация (а кто из покупателей с ней не сталкивался?) крепко задела некоего жителя Александрова. На ценнике под пакетом яблочно-персикового сока было написано: 25 рублей 10 копеек. Все выглядело прямо и недвусмысленно. Однако на кассе покупателю пояснили, что он, видимо, что-то не так понял.

Пакет (500 миллилитров) стоил 37 рублей, а мужчина взял именно пакет. В свою очередь 25 рублей стоил пакетик — 200 миллилитров. Хочешь платить меньше — бери пакетик.

В общем, покупателя выставили недостаточно догадливым. Однако он как раз был толковым: ошибка оказалась в ценнике.

Когда разобрались, покупатель оставил запись в книге жалоб и предложений. Руководство магазина в ответ написало, что некорректно расположенный ценник заменен и ответственному за его размещение продавцу объявлен выговор.

Не исключено, что дело не в ошибке работника, а тайной уловке. По мнению некоторых экспертов, магазины таким образом подталкивают продажи. Покупатель видит маленькую цену, радуется, берет (а мимо большой цены мог бы и пройти), на кассе же может либо не заменить подвох, если покупок много, либо смириться. В худшем случае оставит товар на кассе и уйдет. Но на удочку в любом случае кто-то попадется.

В расчетах, правда, не учтено одно: всегда найдется тот, кто не оставит дело просто так. Житель Александрова оказался из тех, кто обид не прощает. Он начал требовать от магазина компенсацию. Тогда администрация вообще отказалась признавать ошибку. В суде представители магазина стали уверять, что никакой ошибки не было, сам ценник являлся корректным (цена соответствовала объему), а покупатель мог узнать стоимость товара с помощью прайсчекера.

Первая инстанция поверила продавцам и отклонила иск покупателя. Однако Владимирский областной суд встал на сторону человека.

С магазина взыскали 150 рублей компенсации, но главное в том, что уловка продавцов признана нарушением

"Судебная коллегия отметила, что ответчик не только не оспорил факт некорректного расположения ценника на упаковку сока объемом 200 мл, но и не представил суду доказательств того, что ценник на более дорогой товар — упаковку сока объемом 500 мл в принципе находился в поле зрения покупателя, — рассказывают во Владимирском областном суде. — Ответчик не доказал как факт наличия упомянутого им прайсчекера в магазине, так и того, что до потребителя была доведена информация об этом. Более того, подчеркнул суд апелляционной инстанции, наличие подобного устройства и информирование о нем потребителя не освобождают продавца от обязанности оформить ценники на товары в соответствии с требованиями Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства России ".

Признав, что право истца на предоставление достоверной информации о товаре было нарушено, областной суд взыскал с магазина компенсацию морального вреда: 100 рублей (ровно столько, сколько требовал истец, кстати). Плюс: за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя суд взыскал с продавца штраф 50 рублей — в пользу истца.