Простую электронную подпись для получения писем и посылок на «Почте России» оформили более 1 млн человек

Более 1 млн россиян оформили простую электронную подпись для получения писем и посылок, сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

«Более 1 млн пользователей услуг « Почты России » теперь получают свои отправления с помощью простой электронной подписи. С ее помощью в почтовых отделениях уже выдано больше 7 млн посылок и регистрируемой письменной корреспонденции. Мы предлагаем пользователям услуг почтовой связи отказаться от необходимости заполнения бумаг в пользу полностью цифровой услуги. Теперь можно отследить свое отправление в мобильном приложении «Почты России», получить push-уведомление о его поступлении в отделение, прийти, показать трек-номер, назвать код из SMS и забрать свое отправление», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева

Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте «Почты России» или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. После оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки необходимо просто назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер отправления, либо показать его на экране мобильного телефона из официального приложения «Почты России». Получателю придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки. Сама регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в пять раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеет.