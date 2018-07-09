Ещё
Ближайшей ночью ремонтные работы будут вестись на площади имени Ленина и на пяти улицах Саратова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ближайшей ночью ремонтные работы будут вестись на площади имени Ленина и на пяти улицах Саратова 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня ночью (с 9 на 10 июля) на площади имени Ленина будет производиться фрезерование дорожного покрытия. Помимо этого в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будут вестись работы на пяти улицах. Об этом сообщает городская администрация.
На Волгоградской приступят к асфальтировке нижнего слоя, а на 5-ой Дачной — верхнего. Продолжат укладывать дорожное полотно на местном проезде проспекта 50 лет Октября (от Вишневой до Дубовикова), на улице Танкистов и на дороге на Усть-Курдюм.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание, что в зависимости от погодных условий график работ может быть изменён.
САРАТОВ24: последние новости
В центре Саратова запретили по ночам лихачить мотоциклистам Не дождавшаяся возврата денег пассажирка собирается подавать в суд на «Саратовские авиалинии» В Саратовской области из продаж изъято 1400 килограмм некачественной молочной продукции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу35
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение