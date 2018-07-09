Ближайшей ночью ремонтные работы будут вестись на площади имени Ленина и на пяти улицах Саратова

Сегодня ночью (с 9 на 10 июля) на площади имени Ленина будет производиться фрезерование дорожного покрытия. Помимо этого в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будут вестись работы на пяти улицах. Об этом сообщает городская администрация.

На Волгоградской приступят к асфальтировке нижнего слоя, а на 5-ой Дачной — верхнего. Продолжат укладывать дорожное полотно на местном проезде проспекта 50 лет Октября (от Вишневой до Дубовикова), на улице Танкистов и на дороге на Усть-Курдюм.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание, что в зависимости от погодных условий график работ может быть изменён.