Австралия связала гибель британки от «Новичка» с Россией 

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что к России есть вопросы после гибели британки Дон Стерджес от отравления «Новичком».
«Россия должна объяснить, каким образом «Новичок» оказался в Соединенном Королевстве. Придется объяснить, что случилось с российскими запасами «Новичка». К России, безусловно, есть вопросы, на которые она должна ответить», — сказала Бишоп, передает The Australian.
По ее словам, Австралия «глубоко опечалена» гибелью матери троих детей. Она утверждает, что Стерджес скончалась после контакта с «произведенным в России нервным агентом военного назначения».
Бишоп отметила, что инцидент в Эймсбери является «пугающим напоминанием» о произошедшем в Солсбери в марте.
Она добавила, что Австралия по-прежнему поддерживает контакт с Великобританией по этому вопросу.
Напомним, 30 июня 44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули подверглись воздействию «Новичка» — того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером Дон Стерджес скончалась в больнице.