Австралия связала гибель британки от «Новичка» с Россией

«Россия должна объяснить, каким образом «Новичок» оказался в Соединенном Королевстве . Придется объяснить, что случилось с российскими запасами «Новичка». К России, безусловно, есть вопросы, на которые она должна ответить», — сказала Бишоп, передает The Australian.

По ее словам, Австралия «глубоко опечалена» гибелью матери троих детей. Она утверждает, что Стерджес скончалась после контакта с «произведенным в России нервным агентом военного назначения».

Бишоп отметила, что инцидент в Эймсбери является «пугающим напоминанием» о произошедшем в Солсбери в марте.

Она добавила, что Австралия по-прежнему поддерживает контакт с Великобританией по этому вопросу.