Ещё
В Госдуме ответили на заявление о причастности России к смерти британки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме ответили на заявление о причастности России к смерти британки 

Газета.Ru 6 часов назад
В Госдуме заявили, что обвинения Лондона в адрес России о ее причастности к смерти британки от «Новичка» подрываются отношения между странами. Об этом сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, пишет RT.
Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обвинил Москву в том, что она ответственная за смерть женщины, отравившейся «Новичком» в Эймсбери.
Морозов обратил внимание на тот факт, что прошлые обвинения британской стороны не были подтверждены нигде, кроме информационного поля.
"Сейчас уже не очень верится в заявления британской стороны. Такие серьезные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей. Хотелось бы, чтобы Британия была более ответственной. Такие обвинения подрывают отношения между государствами и понижают уровень доверия", — отметил депутат.
По словам Морозова, в дальнейшем «будет опять нагнетаться истерия в СМИ».
"Все это косвенным образом связывается с предстоящим российско-американским саммитом и проведением чемпионата мира по футболу", — добавил он.
Депутат Госдумы заключил, что Россию вновь пытаются скомпрометировать.
Газета.Ru: последние новости
"Ъ": в правительстве не одобрили проект Минздрава по развитию здравоохранения Захарова: усиливаются подозрения в насильственной изоляции Скрипалей Эксперт сравнил освоение Восточной Арктики с заселением Марса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу37
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение