В Госдуме ответили на заявление о причастности России к смерти британки

Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обвинил Москву в том, что она ответственная за смерть женщины, отравившейся «Новичком» в Эймсбери.

Морозов обратил внимание на тот факт, что прошлые обвинения британской стороны не были подтверждены нигде, кроме информационного поля.

"Сейчас уже не очень верится в заявления британской стороны. Такие серьезные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей. Хотелось бы, чтобы Британия была более ответственной. Такие обвинения подрывают отношения между государствами и понижают уровень доверия", — отметил депутат.

По словам Морозова, в дальнейшем «будет опять нагнетаться истерия в СМИ».

"Все это косвенным образом связывается с предстоящим российско-американским саммитом и проведением чемпионата мира по футболу", — добавил он.

Депутат Госдумы заключил, что Россию вновь пытаются скомпрометировать.