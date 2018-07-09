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«Применил физическую силу»: в Самаре депутат заявил, что пострадал в результате задержания полицией
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«Применил физическую силу»: в Самаре депутат заявил, что пострадал в результате задержания полицией 

63.ru 6 часов назад
Фото: 63.ru
В Самаре инцидент с участием сотрудника полиции и депутата Самарского района, члена Общероссийского народного фронта Аркадия Лазарев перерос в скандал. Активист заявил, что пострадал в результате задержания.
— Это произошло 7 июля на фестивале болельщиков, когда я пошел провожать друзей на поезд. Полицейский изначально не представился, применил грубую физическую силу под всевидящим оком «Безопасного города», в присутствии свидетелей запрещал снимать, выбивал и отнимал телефон, поцарапал экран, сломал часы, применил спецсредства (наручники), вывернул руки, применив запрещённый приём «ласточка», отбил каблуками левую ступню, ударил по почкам, посадил за решетку и трусливо убежал, — перечисляет депутат. — Дабы не усугублять, сопротивлений неадекватному сотруднику полиции не оказывал.
В качестве доказательства Аркадий Лазарев представил общественности видео случившегося. Правда, оно не дает понимания, из-за чего все-таки начался конфликт. По словам депутата, его оппонент — полицейский из Уфы, приехавший в Самару обеспечивать порядок во время чемпионата мира по футболу.
Активист сообщил, что правоохранители пытались удалить записи, что также сняла камера мобильного телефона.
По словам депутата, спустя некоторое время после задержания ему удалось добиться того, чтобы его отвезли в больницу Пирогова.
Активист сообщил, что получил травму ноги
А это следу от наручников
В медучреждении Аркадия Лазарева также сопровождали полицейские, но уже другие. Ему вменяют административную статью «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.
— По фактам, изложенным в публикации, назначено проведение проверки. В случае подтверждения вины сотрудника, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и привлекут к ответственности в соответствии с законом. Его руководителей в этом случае ждет строгая дисциплинарная ответственность, — прокомментировал 63.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Обратил внимание на инцидент и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он поручил чиновникам регионального правительства взять разбирательство по факту происшествия на контроль.
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