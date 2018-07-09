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Испытания комплекса ГТО «Скандинавская ходьба» прошли в Щелкове
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Испытания комплекса ГТО «Скандинавская ходьба» прошли в Щелкове 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Порядка 250 жителей подмосковного Щелкова в возрасте от 50 лет и старше приняли участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие проходило в рамках «Первого Московского областного фестиваля скандинавской ходьбы». Помимо основных испытаний ГТО, участники смогли проверить свои силы в тесте «скандинавская ходьба».
«Мобильная площадка спортивного комплекса работала на Центральной улице подмосковного Щелкова. Перед началом выполнения нормативов провел разминку руководитель ассоциации скандинавской ходьбы Александр Мамонтов», — говорится в сообщении.
Мужчины и женщины в возрастных группах от 50 и старше (IX, X, XI ступеней ГТО) выполнили нормативы по следующим видам испытаний: подтягивания на высокой и низкой перекладине, рывок гири (16 килограммов), отжимания, прыжок в длину, наклон на гимнастической скамейке, подъем туловища из положения лежа на спине, скандинавская ходьба на 3 километра.
«ГТО — это не просто популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, но и проверка уровня физической подготовленности населения. Особенно приятно видеть позитивную картину среди жителей Подмосковья старше 50 лет. Отрадно, что мужчины и женщины этой возрастной категории активно участвуют в подобных мероприятиях, приводят с собой внуков», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Он добавил, что ГТО — это и связь поколений, способ прививать правильные спортивные ценности с самого раннего возраста. Важным моментом является то, что помимо основных тестов, каждый может выбрать для себя подходящее испытание — с учетом личных предпочтений и возможностей. Например, скандинавскую ходьбу, как это сделали жители Щелкова.
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