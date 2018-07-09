Жители подмосковного города оказались вынуждены проносить гробы под поездами

городе Ликино-Дулёво Московской области жители вынуждены проползать под поездами, чтобы попадать на похороны и навещать могилы близких.

В подмосковном городе подъезд к местному кладбищу всего один, и пролегает он через железнодорожные пути. Причем именно на этом участке часто останавливаются товарные поезда, насчитывающие зачастую более 40 вагонов.

В связи с тем, что кладбище окружено лесом и железной дорогой, жители города пытаются обойти состав или пролезть прямо под ним, порой прямо с гробом, сообщает Telegram-канал Mash.