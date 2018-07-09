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Жители подмосковного города оказались вынуждены проносить гробы под поездами
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Жители подмосковного города оказались вынуждены проносить гробы под поездами 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В городе Ликино-Дулёво Московской области жители вынуждены проползать под поездами, чтобы попадать на похороны и навещать могилы близких.
В подмосковном городе подъезд к местному кладбищу всего один, и пролегает он через железнодорожные пути. Причем именно на этом участке часто останавливаются товарные поезда, насчитывающие зачастую более 40 вагонов.
В связи с тем, что кладбище окружено лесом и железной дорогой, жители города пытаются обойти состав или пролезть прямо под ним, порой прямо с гробом, сообщает Telegram-канал Mash.
Администрация Ликино-Дулёво с проблемой знакома и готовит обращение к РЖД, чтобы в движении поездов сделали «окно».
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