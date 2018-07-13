Поезда не будут перегораживать доступ на кладбище в Ликино‑Дулеве с 11:00 до 18:00

Как доложил на совещании в доме правительства Московской области министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков , поездам запретили останавливаться на переезде с 11 утра до 6 вечера, чтобы не перекрывать доступ на кладбище.

«Прошу ежедневно контролировать ситуацию, особенно в дневное время суток, чтобы там не было отстоя поездов», — сказал Воробьев в ходе совещания.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что жители подмосковного города Ликино-Дулево вынуждены пролезать под составом, чтобы попасть на кладбище. Подъезд к нему один, и он проходит через железнодорожный переезд, где часто встают товарные поезда.

Московская железная дорога пообещала изменить технологию управления движением поездов на железной дороге на окраине Ликино-Дулева. На этом участке железной дороги в сутки курсируют восемь грузовых поездов.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном переезде в подмосковном Ликино-Дулеве.