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Поезда не будут перегораживать доступ на кладбище в Ликино‑Дулеве с 11:00 до 18:00
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Поезда не будут перегораживать доступ на кладбище в Ликино‑Дулеве с 11:00 до 18:00 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил контролировать исполнение РЖД требования по освобождению переезда около кладбища в Ликино-Дулеве в период с 11 утра до 6 вечера.
Как доложил на совещании в доме правительства Московской области министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, поездам запретили останавливаться на переезде с 11 утра до 6 вечера, чтобы не перекрывать доступ на кладбище.
«Прошу ежедневно контролировать ситуацию, особенно в дневное время суток, чтобы там не было отстоя поездов», — сказал Воробьев в ходе совещания.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что жители подмосковного города Ликино-Дулево вынуждены пролезать под составом, чтобы попасть на кладбище. Подъезд к нему один, и он проходит через железнодорожный переезд, где часто встают товарные поезда.
Московская железная дорога пообещала изменить технологию управления движением поездов на железной дороге на окраине Ликино-Дулева. На этом участке железной дороги в сутки курсируют восемь грузовых поездов.
Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном переезде в подмосковном Ликино-Дулеве.
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