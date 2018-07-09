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В Госдуме не вспомнили, кто бы сделал столько глупостей, как Джонсон
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В Госдуме не вспомнили, кто бы сделал столько глупостей, как Джонсон 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Зампред думского комитета по международным делам отметил в эфире НСН, что Джонсон не в состоянии участвовать в создании новой политической архитектуры в Европе.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон слишком много сделал для создания противостоянии России и Запада, чтобы сожалеть об его уходе. Об этом в эфире НСН заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мы, к сожалению, очень много слышали заявлений от Джонсона. Надеюсь, что его преемник будет более разумным и грамотным человеком, чем он. Я не припомню министра иностранных дел за последние годы, кто делал бы столько глупостей, таких неумных заявлений. Вся структура противостояния России и Запада, которую строили западные политики, рушится. Нужна новая политическая архитектура в Европе и такие люди, как Джонсон не будут способствовать созданию этой новой архитектуры», — полагает депутат.
Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй.
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