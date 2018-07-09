В Госдуме не вспомнили, кто бы сделал столько глупостей, как Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон слишком много сделал для создания противостоянии России и Запада, чтобы сожалеть об его уходе. Об этом в эфире НСН заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа

«Мы, к сожалению, очень много слышали заявлений от Джонсона. Надеюсь, что его преемник будет более разумным и грамотным человеком, чем он. Я не припомню министра иностранных дел за последние годы, кто делал бы столько глупостей, таких неумных заявлений. Вся структура противостояния России и Запада, которую строили западные политики, рушится. Нужна новая политическая архитектура в Европе и такие люди, как Джонсон не будут способствовать созданию этой новой архитектуры», — полагает депутат.