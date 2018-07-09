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МВД назвало новость с сочинской девушкой‐шумахером фейковой
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МВД назвало новость с сочинской девушкой‐шумахером фейковой 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники МВД по Краснодарскому краю назвали видеоролик, опубликованный на YouTube, фейковым. На нем сочинская автолюбительница разогналась до 300 километров в час. Об этом сообщили телеканалу «360».
Сотрудники МВД опровергли информацию о сочинской мажорке.
«Информация о нарушении ПДД якобы в одном из тоннелей города Сочи не соответствует действительности», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее на YouTube выложили видеоролик, на котором владелица Lamborghini Huracan разогналась практически до 300 километров в час. Несмотря на большую скорость, автоледи ни разу не свернула в сторону.
Запись возмутила пользователей Сети. Они выразили недовольство таким превышением скорости в пределах города.
Полиция задержала мотогонщика, который регулярно гонял по городу и выкладывал свои «подвиги» в социальные сети.
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