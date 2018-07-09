МВД назвало новость с сочинской девушкой‐шумахером фейковой

Сотрудники МВД по Краснодарскому краю назвали видеоролик, опубликованный на YouTube, фейковым. На нем сочинская автолюбительница разогналась до 300 километров в час. Об этом сообщили телеканалу «360».

Сотрудники МВД опровергли информацию о сочинской мажорке.

«Информация о нарушении ПДД якобы в одном из тоннелей города Сочи не соответствует действительности», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее на YouTube выложили видеоролик, на котором владелица Lamborghini Huracan разогналась практически до 300 километров в час. Несмотря на большую скорость, автоледи ни разу не свернула в сторону.

Запись возмутила пользователей Сети. Они выразили недовольство таким превышением скорости в пределах города.

Полиция задержала мотогонщика, который регулярно гонял по городу и выкладывал свои «подвиги» в социальные сети.