Лучшие игровые мыши с AliExpress: теория и практика

Какой должны быть хорошая мышь для геймера? На какие параметры смотреть при покупке.

Во-первых, конечно, на тип и разрешение сенсора: это сердце электронного «грызуна». Современные мыши оснащены лазерными сенсорами, которые могут работать практически на любой поверхности. Им все равно — отражает или не отражает, шероховатая крышка стола или, например, стеклянная. Кроме того, манипуляторы на лазерных сенсорах более энергоэффективны. Казалось бы, отличная штука. Однако есть свои плюсы и у традиционных оптических сенсоров, которые «честнее» передают некоторые особенности движения персонажей, что особенно важно в шутерах от первого лица.

Также сенсоры различаются по количеству точек на дюйм, то есть, по разрешению (DPI или CPI). Чем выше этот параметр, тем, конечно же, лучше для геймера, поскольку современные игры рассчитаны на высокое разрешение. Соответственно, DPI игровой мыши должен быть не меньше 3000 точек, и это надо учитывать.

Следующий важный параметр — это максимальное ускорение. По сути, это тот порог, перейдя который курсор мыши теряет управляемость и становится похожим на игрушечного солдатика, привязанного к детскому парашюту: кувыркается, подпрыгивает и улетает в небеса. Чем выше этот параметр, тем больше шансов у игрока сохранить контроль над своим устройством.

Пожалуй, последними важными моментами являются время отклика и частота опроса. Первое должно быть, понятное дело, как можно ниже, в пределах 1 мс и означает то время, за которое сигнал дойдет от манипулятора до компьютера. А вот вторая, напротив, чем выше — тем лучше. Эта характеристика обозначает, насколько часто USB-порт обращается к мыши, чтобы запросить у нее данные.

Конечно же, надо упомянуть программное оснащение и объем памяти, выделенный на индивидуальные настройки и игровые профили мыши. Немалую роль играет и эргономика — то, насколько удобно манипулятор будет лежать в вашей руке.

От low-end к дорогим

FORKA Silence

Первая мышь, которая привлекла наше внимание — китайская FORKA Silence. Обладая высоким рейтингом среди покупателей Aliexpress, этот манипулятор обладает практически всеми характеристиками, чтобы стать идеальной в соотношении «цена — качество». Это оптическая мышь, достаточно увесистая (140 гр.) и оснащенная проводным интерфейсом. Длина шнурка составляет 1,5 м., это стандарт де факто для большинства подобных устройств. DPI составляет 3200 точек на дюйм. Кроме того, мышка оснащена 6 рабочими кнопками, базовые (верхние права и левая) из которых — бесшумные. Из минусов — немного хлипкое колесико, что за эти деньги неудивительно. Тем не менее, в остальном к качеству сборки претензий нет. Ну и, наконец, упомяну светодиодную подсветку. Эта мышь сияет, как новогодняя елка. Даже не знаю, плюс это или минус.

Стоимость: 415 рублей.

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Motospeed V40 Также китайская мышь с высоким рейтингом, небольшая, проводная, с оптическим сенсором. Это уже не совсем no name: сенсор Avago A3050 весьма неплох, его DPI составляет 4000 DPI, имеется приложение, позволяющее программировать кнопки, шнур достаточно надежен, а его длина составляет 1,7 метра. Вес мыши также 140гр, однако размеры ее невелики, на любителя. Светодиодную подсветку можно поменять на более комфортную, да и истерического сияния, типичного для китайской продукции, не наблюдается. В качестве особого плюса можно отметить высокое качество сборки — только ножки слабоваты, но тоже — сразу не ломаются.

Стоимость: 971 рубль

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Steelseries Rival 500 Для разнообразия предлагаю вашему вниманию мышку датского происхождения, что, конечно, сказывается и на цене, и на качестве запчастей. Так, этот манипулятор оснащен топовым оптическим сенсором Pixart PMW3360 с DPI 6500, число кнопок максимально возможное — их 15 штук, причем основные из них прорезинены и имеют бархатистую поверхность, вроде soft-touch. Это, конечно, не просто пластик, пусть и высокого качества. Что касается формы, то эта мышь, что называется, «низкопрофильная» и сразу же ложится в руку, к ней не надо привыкать. Высокое качество сборки сомнений не вызывает, а отсутствие люфта у основных кнопок и мягкий, но четкий клик — даже радуют. Такое же приятное чувство вызывает и колесико. Кабель длинный — 2 метра, бросается в глаза немалая защита от переломов, а сам он оснащен эффектом памяти. Хотя тканевой оплетки тут нет, но впечатления самые позитивные. Хочется сказать пару слов о приложении, которое после установки кастомных параметров просит перепрошить мышь, но сделать это можно только на поздних версиях Windows, на «Семерке» вылетает ошибка.

Стоимость: 5 348 рублей (к слову, в российских магазинах не намного дороже)

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Logitech G900 Chaos Spectrum

Хорошо зарекомендовавшая себя, достаточно популярная мышь hi-end-класса Logitech G900 Chaos Spectrum имеет три варианта подключения: с помощью провода и еще два — беспроводных. Провод оснащен тканевой оплеткой и защитой от заломов, и при этом достаточно длинен — 1,8м. Полная зарядка аккумулятора занимает 2 часа, а работать он может в зависимости от нагрузки — до 30 часов. DPI данной мыши составляет 12000 точек на дюйм. Если говорить о минусах (а за такие деньги о них надо сказать), то можно отметить тугое нажатие колесика, незначительный боковой люфт, отсутствие софта под Linux (а где он вообще есть?) и чехла для устройства.

Стоимость: 10 772 рубля (столько же она стоит и у нас)

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Razer Lancehead

Еще одна гибридная мышь от проверенного производителя, чье имя говорит само за себя. Здесь мы видим два возможных режима подключения, лазерный сенсор с разрешением 16 000 DPI. Если в беспроводном режиме сигнал вдруг ослабнет, мышка сама начнет искать более устойчивый, причем игрок, скорее всего, даже не заметит этого. О прорезиненых кнопках и высоком качестве сборки нет смысла даже рассказывать — иначе производителю едва ли удалось бы выйти в лидеры в среде киберспортсменов.

Стоимость: 10 696 рублей (в российских магазинах можно и подешевле найти)

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