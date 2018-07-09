Более 100 тысяч единиц одноразовой посуды изготовят из изъятых в Москве контрафактных дисков

Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Почти 35 тысяч контрафактных дисков, которые были изъяты в Москве , уничтожены, а из материала, оставшегося от них, будет произведено более 100 тысяч единиц одноразовой посуды. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

— Целевой программы города Москвы по уничтожению изъятой контрафактной продукции в настоящее время не существует. Уничтожение оптических информационных носителей с последующей переработкой для ГБУ «МИЦ» города Москвы (ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр») — новый опыт, который мы считаем хорошим начинанием, — объяснили «ВМ» в пресс-службе ведомства.

Необходимо понимать, что изъятие продукции осуществляется правоохранительными органами . В подведомственный Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр» поступают на экспертизу изъятые оптические информационные носители. После проведения экспертизы, результаты которой правоохранительные органы используют для расследования финансовых преступлений, нарушения авторских прав и преступлений в отношении правообладателей, носители хранятся на складах до истечения срока хранения.

— После этого носители при проведении соответствующих процедур уничтожаются. Зачастую данная продукция накапливается на складах и с определенной периодичностью поднимается вопрос о необходимости уничтожения невостребованной продукции, экспертиза по которым уже проведена и судебные разбирательства завершены, — отметили в Департаменте.

Напомним, 2 июля было уничтожено почти 35 тысяч оптических носителей, признанных контрафактной продукцией, изъятых сотрудниками УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве в рамках проведения более 40 оперативно-розыскных мероприятий. Они хранились на складе с 2010 года. Контрафактная продукция была вывезена со склада на двух грузовых машинах и уничтожена с использованием специализированного промышленного шредера на предприятии, специализирующемся на изготовлении одноразовой посуды из пластиковой стружки. Из материала, полученного после уничтожения оптических носителей, будет изготовлено более 100 тысяч единиц одноразовой посуды.

В пресс-службе отметили, что в случае реализации через розничную сеть указанного количества контрафактной продукции ущерб, причиненный правообладателям составил бы около 26 миллионов рублей, а потери доходов бюджета от незаконного использования объектов авторского права — более 5 миллионов рублей.