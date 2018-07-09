В Молдавии заявили, что будут добиваться вывода из Приднестровья всех российских военных

КИШИНЕВ , 9 июля. / ТАСС /. Молдавия продолжит добиваться вывода из Приднестровья российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский на общем заседании с молдавскими дипломатами, которые съехались в Кишинев из-за рубежа.

"Должны продолжать наши действия, направленные на немедленный и безоговорочный вывод вооружений и Оперативной группы российских войск из Приднестровского региона Республики Молдова, а также на трансформацию миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом", — сказал министр.

Он убежден, что «исключение военного фактора будет способствовать урегулированию приднестровского конфликта и укреплению мер доверия между двумя берегами Днестра».

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ [Республики Молдова]» от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир вместе с «голубыми касками» Молдавии и Приднестровья.