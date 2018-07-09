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В Молдавии заявили, что будут добиваться вывода из Приднестровья всех российских военных
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В Молдавии заявили, что будут добиваться вывода из Приднестровья всех российских военных 

ТАСС 7 часов назад
КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Молдавия продолжит добиваться вывода из Приднестровья российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский на общем заседании с молдавскими дипломатами, которые съехались в Кишинев из-за рубежа.
"Должны продолжать наши действия, направленные на немедленный и безоговорочный вывод вооружений и Оперативной группы российских войск из Приднестровского региона Республики Молдова, а также на трансформацию миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом", — сказал министр.
Он убежден, что «исключение военного фактора будет способствовать урегулированию приднестровского конфликта и укреплению мер доверия между двумя берегами Днестра».
Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ [Республики Молдова]» от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир вместе с «голубыми касками» Молдавии и Приднестровья.
Здесь также расположена Оперативная группа российских войск, которая поддерживает миротворческую операцию и охраняет военные склады, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, оставшихся здесь со времен распада Советского Союза. Начавшиеся утилизация и вывоз вооружении были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в регионе фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Тирасполь выступает категорически против вывода военных РФ, которых считает гарантией мира.
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