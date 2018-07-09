ВС разъяснил, за что нужно платить нотариусу при оформлении наследства

Этот спор начался в Чебоксарах , где в районный суд пришел наследник с жалобой на частного нотариуса. Нотариус отказалась выдавать гражданину свидетельство о праве на наследство и свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Свой отказ нотариус мотивировала тем, что наследник не оплатил «дополнительные услуги правового и технического характера». В суде истец попросил признать требования нотариуса незаконными и выдать ему положенные документы.

Проблемы начались с того, что у человека умерла жена. При жизни супруги нажили квартиру, гараж с погребом и нежилое помещение. Как вдовец, человек получил право на половину оставшегося добра.

Расценки, которые нотариус выставила вдовцу, выглядели следующим образом. Наследник должен оплатить нотариальный тариф — 11 476 рублей. В эту сумму вошли госпошлины за выдачу свидетельств о праве собственности на доли в квартире, гараже — по 200 рублей за каждое. И свидетельство о праве на наследство доли в гараже — выдача его стоила 76 рублей. Главная же статья расхода — 11 тысяч рублей — была обозначена как «дополнительные услуги правового и технического характера». Их вдовец и отказался оплачивать, объяснив суду, что все документы, необходимые для открытия наследственного дела, подготовил и представил сам.

Районный суд Чебоксар истцу в его просьбе отказал, а коллегия по гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики это решение не оспорила. Обиженный гражданин дошел до Верховного суда РФ . А там с его доводами согласились, заявив, что местные суды допустили «существенные нарушения норм материального права».

Вот как разбирала спор Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Отказывая вдовцу, районный суд сказал, что закон не содержит запрета на предоставление нотариусами «услуг правового и технического характера» и получение за это платы. А еще суд сказал следующее: «выполнение работ правового и технического характера, являющихся неотъемлемым элементом нотариального действия, не может расцениваться как навязанные услуги, поскольку без данных услуг не может возникнуть юридическое последствие в виде оформленного нотариального акта». Ну а нотариус, по мнению райсуда, «фактически предоставляла истцу услуги правового и технического характера, которые должны быть оплачены».

Нотариус может оказывать дополнительные юридические услуги гражданам только с их согласия

Сначала Верховный суд напомнил, что нотариусы у нас работают государственные и частные. И частнопрактикующий нотариус берет нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной для государственных нотариальных контор. По этому закону источником финансирования частного нотариуса является оплата за нотариальные действия и «оказание услуг правового и технического характера, а также другие финансовые поступления, не противоречащие законодательству РФ». В законе о нотариате перечислены виды нотариальных действий. В этом списке нет такого нотариального действия, как «услуги правового и технического характера». Конституционный суд (Определение от 1 марта 2011 года N272-О-О) заявил, что нотариальные «услуги правового и технического характера» по сути являются дополнительными (факультативными) по отношению к нотариальным действиям.

Получение этих услуг для гражданина, обратившегося к нотариусу, подчеркивает Верховный суд РФ, носит исключительно добровольный характер. А если человек не согласен с формой, структурой, размерами оплаты этих услуг, эти услуги не оказываются, а их навязывание нотариусом — недопустимо.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ уточнила — «услуги правового и технического характера», которые оказывают гражданам нотариусы, не являются тождественными нотариальным действиям и не входят в содержание нотариальных действий. Эти положения уже высказывал Верховный суд по другим решениям, и его Апелляционная коллегия оставила их без изменений.

А вот главная мысль: в законе о нотариате четко перечислено, в каких случаях нотариус может отказать гражданину — если это противоречит закону, если действия должен совершить другой нотариус, если обращается недееспособный гражданин или его представитель не имеет необходимых бумаг, если документы не соответствуют закону и прочее. Этот перечень для отказа, подчеркнул Верховный суд, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Отказ в совершении нотариальных действий из-за нежелания платить за «услуги правового и технического характера» в этом перечне отсутствует.

Верховный суд велел пересмотреть спор с учетом своих разъяснений.