ЕР утвердила Ярошука кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу в Калининграде 

“Единая Россия” утвердила экс-мэра Калининграда Александра Ярошука кандидатом в депутаты Госдумы от Калининградской области по Центральному одномандатному избирательному округу №98. Решение принято на заседании генсовета партии в понедельник, 9 июля, передаёт РИА Новости.
сего было одобрено пять кандидатур из нескольких избирательных округов. В частности, партия поддержала выдвижение Александра Хинштейна (Самарский одномандатный избирательный округ №158), Евгения Примакова (Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ №165), Александра Ярошука (Калининградская область — Центральный одномандатный избирательный округ №98), Дмитрия Сватковского (Нижегородский одномандатный избирательный округ №129) и Сергея Веремеенко (Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ №180).
Довыборы в Госдуму пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Мандат депутата Госдумы в Калининградской области освободился после того, как полномочия сложил Алексей Силанов, избранный главой областного центра.