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«Экспо» по полочкам: зачем вдоль Визовского пруда построят стену, а между павильонами пустят воду
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«Экспо» по полочкам: зачем вдоль Визовского пруда построят стену, а между павильонами пустят воду 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
На «Иннопром» привезли стенд с презентацией площадки под «Экспо» на Верх-Исетском пруду, которая показывалась во многих странах и на многих деловых мероприятиях — и вот, наконец, доступна любому желающему в Екатеринбурге — на «Иннопроме» (правда, за билет придётся заплатить 300 рублей). О главной фишке — кольцевом монорельсе на пруду — мы уже писали. А теперь подробно посмотрели презентацию и предлагаем познакомиться с футуристичным «умным городом».
Начнём с того, что уже знаем: с беспрецедентного размера территории, которую город и регион готовы отдать под выставочную инфраструктуру. 555 гектаров земли, из них выставочная зона — 170 гектаров для дневной загрузки и 32 гектара, которые будут «никогда не спать». Протяжённость береговой линии городка составит 2,6 километра.
Чтобы все это начать, вдоль 2,6 километра южного берега пруда построят фундаментную стену — чтобы заложить набережную.
А потом ещё построят сеть каналов для речных трамваев, которые будут одним из способов перемещения между павильонами. Её длина — 4,4 км, глубина — 2,2 метра, ширина — от 15 до 30 метров в разных местах. На «водном кольце» будет 6 остановок, и предполагается, что ходить по нему будут 6 судов.
Каналы — не единственный способ передвижения между павильонами. Ещё тут будет, например, собственное автобусное кольцо.
Теперь к главной фишке «ночной зоны»: павильоны, расположенные вдоль берега, должны будут круглый год моделировать 7 климатических зон, в которых во всех можно побывать за время одной прогулки. Буквально — от пальм до тундры. Длина маршрута — 1,8 км (то есть если просто идти, не останавливаясь и не особо присматриваясь, то можно преодолеть этот путь за полчаса).
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