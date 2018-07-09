В Югре начался сезон охоты на бездомных животных

Югре начался отлов бездомных животных. Службы отлова получили задание очистить регион от потенциальных разносчиков бешенства.

Достанется всем кошкам и собакам. Сейчас специалисты работают на территории от Мегиона до посёлка Высокий мыс.

Жителей Мегиона просят внимательней следить за своими питомцами. В регионе начался отлов безнадзорных кошек и собак. Сейчас специалисты патрулируют территорию от Мегиона до поселка Высокий мыс. Поэтом просят владельцев животных не отпускать любимцев их на свободную прогулку.

Если всё же домашний питомец узнать нет ли его среди пойманных хвостатых можно по телефонам +7 (909) 900-39-97, +7 (952) 735-67 -10 и по адресу: г. Нижневартовск , ул. 2П2, дом 68, строение 5. Компания по отлову продолжится до конца года. Заявки на отлов принимают по телефону 8 (34643) 59-2-85.

Источник фотографии: arthomework.ru