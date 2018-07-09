Изолированному 55 тысяч лет племени джарава грозит вымирание после контакта с цивилизацией

На Андаманских островах, между Индией Мьянмой , глубоко в джунглях живет древнее племя джарава. На протяжении 55 тысяч лет племя оставалось изолированным и нетронутым современной цивилизацией — вплоть до 1998 года.

Образ жизни джарава, который складывался на протяжении всего существования человечества, претерпевает огромные изменения с тех пор, как аборигены вышли на контакт с современными людьми. Искренние и всегда счастливые джарава после знакомства с цивилизацией превратились в «человеческий зоопарк» — вереница нагруженных туристами грузовиков тянется через резервацию аборигенов, которые в полуголом виде подбегают к ним и просят еду. Причем фотографировать, снимать видео и контактировать с членами племени строжайше запрещено по закону, что никак не останавливает нелегальный поток туров.

Весь мир поразило и оскорбило неподобающее поведение туристов, которые заставляли джарава танцевать и прыгать в обмен за еду. Все это люди снимали на видео и выкладывали в интернет.

Французский сценарист Александр Дерамс (Alexandre Dereims) и продюсер Клэр Бельвер (Claire Beilvert) сняли документальный фильм «Мы — человечество» (We are Humanity) о джарава и о том, как современный мир беспощадно уничтожает древнее племя. Джарава не хотят быть частью нынешней цивилизации, однако в их существование постоянно вмешиваются.

Сейчас в племени 403 человек, и им грозит вымирание менее чем через десять лет, если индийское правительство не примет радикальные меры, чтобы защитить их.

Джарава оставались одним из самых закрытых для контактов племен, они существовали задолго до появления египетских пирамид и не вступали в контакт с другими цивилизациями до XX века.

На языке боджигнгиджи, одного из андамандских языков, слово «джарава» означает «враг», «противник», «чужеземец». Это не только имя, но и своего рода репутация. На протяжении многих веков слухи о смертоносном племени распространялись по миру, подобно лесному пожару, моряки считали их даже каннибалами. «У всех них головы совсем как у большой собаки», — так Марко Поло описал их после 22-летнего путешествия по Азии. Однако, благодаря документальному фильму Дерамса и Бельер, становится ясно, что все как раз наоборот.

Полное отсутствие какого-либо контакта с внешним миром имело важнейшее влияние. Образ жизни племени оставался неизменным со времен каменного века. То, как они охотятся, готовят еду и живут, полностью зависит от капризов природы и делает это племя уникальным. Казалось бы, должна существовать огромная пропасть между нашими моральными и социальными устоями и джарава. Однако, узнав об их убеждениях и о том, как они смотрят на мир, мы понимаем, что существуют те качества человеческой природы, которые объединяют нас всех. Они тоже любят своих детей, жен и мужей, радуются и грустят.

Но мировая глобализация привела к тому, что контакт с внешним миром стал неизбежен для джарава. За последние 30 лет образ жизни племени претерпел заметные изменения — они носят одежду, пользуются ножницами и зеркалами. На протяжении многих тысяч лет аборигены делали свечи из воска пчел, сегодня же они пользуются фонариками, которые им дали современные люди.

Причем большинство вещей им дали браконьеры, которые незаконно пересекают границы их резервации и убивают диких боровов, что влияет на жизнь самих джарава.

Помимо стычек с браконьерами, существует другая, возможно, более серьезная угроза — в 1970-е годы на островах была построена магистральная дорога, которая должна была соединять маленькие поселения со столицей островов. Однако со временем дорогу стали использовать совсем не по назначению. Несмотря на запрет правительства выходить из машины и строгую организацию движения по дороге, туристы стремятся попасть туда, где любопытные и доверчивые аборигены выходят из джунглей, попрошайничают и танцуют за еду, чему их научили продажные полицейские.

Подобное поведение попало на видео и в интернет, что вызвало международный скандал. Многие СМИ назвали происходящее «человеческим зоопарком» или «человеческим сафари».

Специалисты заявляют, что если подобные контакты не прекратятся, то либо джарава грозит вымирание от болезней, от которых у аборигенов нет иммунитета, либо им придется ассимилироваться в современном мире. Хотя идея ассимиляции в общество звучит не так страшно, как вымирание, тем не менее перспективы такого исхода довольно мрачны. Территория джунглей, которая сейчас охраняется государством, будет раскуплена и застроена. Самих членов племени, без образования и финансовой стабильности, будут использовать как дешевый рабочий труд.