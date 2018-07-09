Саратовцев призвали поставить свои велосипеды на учёт

Саратове стартовала акция «Сохрани свой велосипед». Сегодня полицейские вышли на улицы города и предложили велосипедистам обзавестись специальным паспортом. Об этом сообщает Главное управление Министерства внутренних дел области.

Регистрация является добровольной. Сведения о транспортном средстве и его владельце помогут оперативно отыскать двухколёсного железного коня в случае пропажи. Считается, что это также послужит средством профилактики краж велосипедов. Организаторы акции вручили прохожим тематические памятки, призывая соблюдать советы по безопасности.

Напомним, недавно в Саратове также появился первый полицейский велопатруль.