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Саратовцев призвали поставить свои велосипеды на учёт
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Саратовцев призвали поставить свои велосипеды на учёт 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове стартовала акция «Сохрани свой велосипед». Сегодня полицейские вышли на улицы города и предложили велосипедистам обзавестись специальным паспортом. Об этом сообщает Главное управление Министерства внутренних дел области.
Регистрация является добровольной. Сведения о транспортном средстве и его владельце помогут оперативно отыскать двухколёсного железного коня в случае пропажи. Считается, что это также послужит средством профилактики краж велосипедов. Организаторы акции вручили прохожим тематические памятки, призывая соблюдать советы по безопасности.
Напомним, недавно в Саратове также появился первый полицейский велопатруль.
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