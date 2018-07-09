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Макрон верит, что Франция станет державой XXI века
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Макрон верит, что Франция станет державой XXI века 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Президент Эммануэль Макрон в обращении к конгрессу заявил о своей вере в то, что Франция станет державой XXI века.
"Я верю, что Франция имеет возможность вновь стать державой XXI века… Прогресс, достоинство личности, справедливая сила Республики — это наш компас. Наша единственная идеология — это величие Франции, которое не нравится некоторым", — сказал Макрон.
В понедельник Макрон во второй раз выступил перед депутатами и сенаторами, собравшимися на конгресс в Версале. Выступление президента Франции длилось почти полтора часа.
Первый раз он обратился к конгрессу в июле 2017 года после избрания на высший государственный пост. Нынешняя конституция Франции дает возможность главе государства выступить с обращением к парламентариям, однако после выступления президента дебаты происходят вне его присутствия.
Ряд парламентариев, в частности, партия «Непокорившаяся Франция» во главе с Жан-Люком Меланшоном, часть "Республиканцев" и коммунистов решили бойкотировать заседание в понедельник.
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