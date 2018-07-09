На Планетной провели мастер-класс по декупажу

Мастер-класс по декупажу «Прекрасное в простом» провели во дворе дома 42 по Планетной улице. Организаторами мероприятия выступили сотрудники филиала «Аэропорт» ТЦСО «Беговой». — В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» мы организовали открытое занятие. Мастер-класс по декупажу проводила руководитель кружка Светлана Шарафетдинова. Под ее руководством все желающие смогли попробовать себя в этой популярной и доступной технике, освоить ее азы, — поделился представитель филиала «Аэропорт». Напомним, стать участником проекта «Московское долголетие» очень просто, для этого необходимо заполнить анкету в филиале «Аэропорт» ТЦСО «Беговой». При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. (мю)