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На Планетной провели мастер-класс по декупажу
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На Планетной провели мастер-класс по декупажу 

Управа района Аэропорт города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Мастер-класс по декупажу «Прекрасное в простом» провели во дворе дома 42 по Планетной улице. Организаторами мероприятия выступили сотрудники филиала «Аэропорт» ТЦСО «Беговой». — В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» мы организовали открытое занятие. Мастер-класс по декупажу проводила руководитель кружка Светлана Шарафетдинова. Под ее руководством все желающие смогли попробовать себя в этой популярной и доступной технике, освоить ее азы, — поделился представитель филиала «Аэропорт». Напомним, стать участником проекта «Московское долголетие» очень просто, для этого необходимо заполнить анкету в филиале «Аэропорт» ТЦСО «Беговой». При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. (мю)
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