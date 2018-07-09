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Глава управы Аэропорта провел плановый обход территории
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Глава управы Аэропорта провел плановый обход территории 

Управа района Аэропорт города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В минувшую субботу, 7 июля, глава управы Аэропорта Сергей Овчинников провел очередной обход территории. Представители управы, «Жилищника» и активисты встретились у дома 5 по улице Самеда Вургуна. — Жители этого дома обращались в управу с просьбой провести благоустройство двора. Действительно, асфальтобетонное покрытие нуждается в обновлении, а на детской площадке не хватает резинового покрытия, на что также неоднократно обращали внимание жители, — пояснил Овчинников. Глава управы дал поручение специалистам «Жилищника» подготовить смету на благоустроительные работы. Напомним, что присоединиться к обходу может любой желающий, а маршруты публикуются накануне на странице главы управы в социальной сети. (мю)
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