Глава управы Аэропорта провел плановый обход территории 

В минувшую субботу, 7 июля, глава управы Аэропорта Сергей Овчинников провел очередной обход территории. Представители управы, «Жилищника» и активисты встретились у дома 5 по улице Самеда Вургуна. — Жители этого дома обращались в управу с просьбой провести благоустройство двора. Действительно, асфальтобетонное покрытие нуждается в обновлении, а на детской площадке не хватает резинового покрытия, на что также неоднократно обращали внимание жители, — пояснил Овчинников. Глава управы дал поручение специалистам «Жилищника» подготовить смету на благоустроительные работы. Напомним, что присоединиться к обходу может любой желающий, а маршруты публикуются накануне на странице главы управы в социальной сети. (мю)