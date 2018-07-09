В Тверской области обезвредили снаряды времен войны

9 июля в Калининском районе Тверской области группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны.

Это были 100-миллиметровый и 103-миллиметровый артиллерийские снаряды.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов:

отойдите на безопасное расстояние;

предупредите окружающих о возможной опасности;

немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;

до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.