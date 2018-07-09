Ещё
В Тверской области обезвредили снаряды времен войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тверской области обезвредили снаряды времен войны 

tvernews.ru 7 часов назад
Фото: tvernews.ru
9 июля в Калининском районе Тверской области группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны.
Это были 100-миллиметровый и 103-миллиметровый артиллерийские снаряды.
Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов:
отойдите на безопасное расстояние;
предупредите окружающих о возможной опасности;
немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;
до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.
tvernews.ru: последние новости
Сергей Жегунов выдвинул свою кандидатуру на пост депутата Госдумы от Тверской области В Твери ещё одну остановку разгромили остановку В Тверской области завершается подготовка к переходу на цифровое телерадиовещание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу36
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение