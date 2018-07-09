Проект «Остров 10-21» под Владивостоком обходится федеральному бюджету в 500 млн рублей

"Основную часть расходов финансирует государство в рамках Национальной технологической инициативы. В 2017-2018 годах на деятельность университета выделено 500 млн рублей", — сказал он.

Песков пояснил, что каждый из 900 участников — за исключением 100 детей, также принимающих участие в интенсиве — заплатил организационный сбор в размере 35 тыс. рублей. «Считаем, если человек во что-то инвестирует самостоятельно, он относится к этому серьезнее», — пояснил он.

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ пояснил, что к 21 июля обучение на «Острове» пройдут 1 тыс. человек, 700 из которых были отобраны алгоритмами искусственного интеллекта — специальными компьютерными программами. Участники отбора выполнили ряд тестов, проявляли себя в специально разработанных компьютерных играх, а искусственный интеллект провел анализ их ответов, профилей и поведения в социальных сетях, типы реализованных в жизни проектов, способность работать в командах и типы подходящих для них команд.

Также, по его словам, дополнительно было отобрано 100 детей в возрасте от 14 до 16 лет. «Мы приглашали их по линии кванториумов… олимпиады НТИ. Интересно, что часть ребят прорвалась в эту сотню самостоятельно, с блеском справившись со взрослым отбором. И около 200 человек — это команды чиновников из 34 регионов, при этом все они тоже выполняли задания», — пояснил Песков.