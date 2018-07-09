Россияне создают новые технологии на базе искусственного интеллекта для ранней диагностики опасных заболеваний

Ассоциация разработчиков в ближайшее время также займется законотворческой деятельностью, призванной улучшить условия для развития технологий искусственного интеллекта в государственном секторе.

Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине, недавно созданная в России , начинает реализацию пилотных проектов, направленных на раннюю диагностику социально опасных заболеваний.

— Мы начинаем искать партнеров для реализации проектов, суть которых — ранняя диагностика онкологических, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний, — рассказал «ВМ» директор ассоциации Сергей Сорокин

По его словам, объединение в ближайшее время также займется законотворческой деятельностью, призванной улучшить условия для развития технологий искусственного интеллекта в государственном секторе.

— Совершенно очевидно, что одно из условий поступательного развития рынка медицины страны — это наличие доступа к медицинским данным. Основа нашей медицины — это государственные учреждения. Однако сегодня у них нет обоснований, чтобы оплачивать доступ к соответствующим массивам информации и сервисов на базе искусственного интеллекта. Будем заниматься этим вопросом со всеми участниками рынка, — отметил Сергей Сорокин.

— В настоящее время сложилась уникальная ситуация в развитии продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта для здравоохранения. Имеющиеся в России разработки в этой области не уступают, а в ряде случаев и превосходят зарубежные продукты. Но чтобы реализовать наш потенциал и внедрять наши продукты не только в России, но и на мировом рынке, необходима консолидация разработчиков и конструктивное взаимодействие с государством, институтами развития и другими участниками рынка. Именно для этого при поддержке Российской венчурной компании , НТИ и медицинского сообщества была создана наша Ассоциация, — уточнил ее директор.

Ассоциация открыта для всех участников рынка и планирует активную работу по продвижению технологий искусственного интеллекта и взаимодействию с представителями государства, врачебного сообщества, науки, образования и бизнеса.