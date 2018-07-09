Архиепископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци посетил Псков 

Он провёл встречу с главой Пскова Иваном Цецерским, также во встрече приняли участие настоятель римско-католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове Кшиштоф Королевски и начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской гордумы Татьяна Пустошкина. Участники встречи обсудили вопросы строительства католического храма Пресвятой Троицы на территории Пскова. Иван Цецерский рассказал о взаимодействии с католической церковью и ходе подготовки к Ганзейским дням Нового времени в Пскове в 2019 году и вручил приглашение посетить праздник. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».