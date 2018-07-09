Ещё
Архиепископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци посетил Псков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архиепископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци посетил Псков 

Псковская губерния 7 часов назад
Он провёл встречу с главой Пскова Иваном Цецерским, также во встрече приняли участие настоятель римско-католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове Кшиштоф Королевски и начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской гордумы Татьяна Пустошкина. Участники встречи обсудили вопросы строительства католического храма Пресвятой Троицы на территории Пскова. Иван Цецерский рассказал о взаимодействии с католической церковью и ходе подготовки к Ганзейским дням Нового времени в Пскове в 2019 году и вручил приглашение посетить праздник. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Аршинов снялcя с выборов губернатора Псковской области Средств на вывоз ТБО с территории Пскова в четвёртом квартале нет - Алексей Захаров Роспотребназдор отправил уведомление властям Великих Лук и Красногородского района о закрытии городских пляжей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу36
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение