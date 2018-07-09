Трамп борется с грудным молоком

Выступая в поддержку производителей детских смесей, США пытались добиться отмены резолюции ВОЗ , призывающей поощрять грудное вскармливание. За попытку поддержать резолюцию Вашингтон пригрозил Эквадору и другим «младшим союзникам» санкциями и прекращением военной помощи.

Скандал на заседании Всемирной ассамблеи ВОЗ в Женеве произошёл ещё в мае. Однако его подробности всплыли только сейчас. США выступили против резолюции, где подчёркивалось, что грудное молоко матери является самым здоровым и безопасным видом питания для младенцев. ВОЗ призвала правительства всех стран бороться с распространением «ложной или вводящей в заблуждение» рекламы заменителей грудного молока. Делегация США, поддерживающая интересы производителей детских смесей, подняла в связи с этим бурные возражения, сообщила The New York Times

Прежде всего, США настаивали на отмене формулировки, где правительства стран обязуются «защищать, поощрять и поддерживать грудное вскармливание». Фармацевтические компании в бедных странах мира зачастую используют агрессивные и порой незаконные методы, чтобы заставлять молодых матерей выбирать молочные смеси вместо грудного вскармливания, отметила The Huffington Post.

Global Look Press/imagebroker.com Так, Nestlé, Abbott, Mead Johnson и Wyeth (в настоящее время принадлежащие Nestlé) создают брошюры «уход за младенцами» с рекламой молочных смесей. Эти буклеты распространяются в медучреждениях среди врачей, медсестер, акушерок, а также попадают в руки молодых матерей. Кроме того, для привлечения потенциальных клиентов используется реклама в Facebook.

Представители фармкомпаний отрицают какие-либо противозаконные действия с их стороны. «В то же время мощные лоббистские группы в различных странах стремятся помешать государству регулировать рекламу молочных смесей. Так происходит, к примеру, на Филиппинах и в других странах мира», — подчеркнула The Guardian

Первым под удар США попал Эквадор. Когда правительство республики решило одобрить резолюцию ВОЗ, США пригрозили Эквадору прекращением военной помощи и введением торговых санкций, отметила The Times . Другие страны после подобных угроз также не решились поддержать документ. Так, по меньшей мере десяток стран Африки и Латинской Америки заявили, что опасаются возмездия со стороны США.

Global Look Press/ dpa /Armin Weigel

Между тем, США не выразили ни слова против, когда резолюцию поддержала Россия , которая настаивала, что принятие документа — дело принципа. «Мы не хотим быть героями. Просто это неправильно, когда большая страна пытается давить на маленькие страны особенно по проблеме, важной для всего мира», — сказал The New York Times представитель российской делегации.

В итоге документ был одобрен. Однако и США настояли на своём: фраза «ВОЗ будет поддерживать страны, пытающиеся остановить „неуместное продвижение“ продуктов питания для младенцев и детей младшего возраста» была удалена. США давно используют торговую политику в интересах своих корпораций, особенно фармацевтических компаний, резюмировала The Huffington Post.