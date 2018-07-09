Ещё
Городской Пикник в Ханты-Мансийске уже готовится к своему пятилетию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Городской Пикник в Ханты-Мансийске уже готовится к своему пятилетию 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 7 часов назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
На традиционном летнем празднике на Иртышской набережной в этом году развернулись 11 тематических площадок. Гостями были не только жители столицы Югры, но и Сургута, Нижневартовска, Нягани, Советского, Югорска, Тюмени и даже Омска. Всего мероприятие посетило порядка 10 тысяч человек. Присоединились к мероприятию и три крупных всероссийских проекта — фестиваль уличного искусства «Стенограффия» — лучшие художники прямо на набережной создали 3D арт-объект, фестиваль «Вместе Ярче» Центра развития жкк и энергосбережения Югры и акция молодежки Общественного народного фронта «Время поцелуев». На образовательной площадке прошли мастер-классы, презентации, ворк-шоп, информационные и интерактивные лекции в рекордном количестве — 17, в детской зоне — разукрасили более 200 деревянных цветов — символов Пикника, рисовали на гигантской раскраске, в шатре Кванториума погружались в виртуальную реальность, а в туристическом секторе — исследовали настоящий парусник и учились вязать морские узлы. Еще одно новшество этого года в организации Пикника участвовали волонтёры «серебряного возраста».
В 2019 году у проекта «ПикникХМ» будет первый юбилей — исполнится 5 лет. Свои идеи и пожелания жители города уже сейчас могут оставить в группе vk.com/piknikhm.
Напомним, что Городской Пикник в Ханты-Мансийске проходит при поддержке Администрации города Ханты-Мансийск и компании «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Туристский «Пикник» представили горожанам Депутаты Ханты-Мансийска перед выходом на каникулы приняли важные решения О достопримечательностях Ханты-Мансийска расскажет аудиогид
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу36
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение