Городской Пикник в Ханты-Мансийске уже готовится к своему пятилетию

На традиционном летнем празднике на Иртышской набережной в этом году развернулись 11 тематических площадок. Гостями были не только жители столицы Югры , но и Сургута Нижневартовска , Нягани, Советского, Югорска Тюмени и даже Омска . Всего мероприятие посетило порядка 10 тысяч человек. Присоединились к мероприятию и три крупных всероссийских проекта — фестиваль уличного искусства «Стенограффия» — лучшие художники прямо на набережной создали 3D арт-объект, фестиваль «Вместе Ярче» Центра развития жкк и энергосбережения Югры и акция молодежки Общественного народного фронта «Время поцелуев». На образовательной площадке прошли мастер-классы, презентации, ворк-шоп, информационные и интерактивные лекции в рекордном количестве — 17, в детской зоне — разукрасили более 200 деревянных цветов — символов Пикника, рисовали на гигантской раскраске, в шатре Кванториума погружались в виртуальную реальность, а в туристическом секторе — исследовали настоящий парусник и учились вязать морские узлы. Еще одно новшество этого года в организации Пикника участвовали волонтёры «серебряного возраста».

В 2019 году у проекта «ПикникХМ» будет первый юбилей — исполнится 5 лет. Свои идеи и пожелания жители города уже сейчас могут оставить в группе vk.com/piknikhm.