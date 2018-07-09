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Эксперт рассказал о возможностях нового российского самолёта-«глушителя спутников»
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Эксперт рассказал о возможностях нового российского самолёта-«глушителя спутников» 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Создание Россией нового самолёта-«глушителя спутников» поможет повысить эффективность в борьбе с наземными, воздушными и морскими целями, рассказал ФБА «Экономика сегодня» военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее РИА «Новости» сообщило, что в России начали разрабатывать новый самолёт радиоэлектронной борьбы, способный выводить из строя военные спутники. Предполагается, что машина придётся на смену постановщику помех Ил-22ПП «Порубщик».
«Средства радиоэлектронной борьбы считаются более эффективным оружием, чем уничтожающие цель физически ракеты и другие снаряды. Самолёт РЭБ гарантированно «глушит» сигналы и создает помехи, тогда как ракету можно перехватить, отклонить или направить на ложную цель. Опять же учитывается материальный аспект — создание ракеты стоит дорого, их применение обусловлено лишь необходимостью бесспорного уничтожения угрожающего объекта», — отметил Леонков.
По его словам, самолёт-«глушитель» подавляет чистоты, на которых работает спутник. Также с помощью сигнала он будет способен выводить тонкую электронную аппаратуру из строя. Как отметил эксперт, такие методы ведения борьбы более соответствуют современной войне, «которая становится всё более информационной».
«Все структуры современной армии все крепче «завязываются» на передаче данных. Средства управления, средства связи — все это незаменимо и высокотехнологично», — пояснил он.
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