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Срок демонтажа незаконных рекламных конструкций могут сократить до 15 дней
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Срок демонтажа незаконных рекламных конструкций могут сократить до 15 дней 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Самарская губернская дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий сократить с месяца до 15 дней максимальный срок, предоставляемый для демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций.
Согласно действующему законодательству, если в течение месяца со дня выдачи предписания обязанность по демонтажу незаконно установленной рекламной конструкции не исполнена или не выявлены ответственные лица, то конструкцию демонтирует орган местного самоуправления за счет средств местного бюджета.
"Законопроектом предлагается сократить месячный срок для осуществления демонтажа рекламной конструкции до пятнадцати дней", — говорится в пояснительной записке.
Как отмечают авторы законопроекта, большая часть незаконно установленных рекламных конструкций не соответствует требованиям технического регламента, поэтому подобные нарушения создают общественную опасность, а также угрозу жизни и здоровью граждан, участников дорожного движения.
"Сокращение сроков демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций позволит повысить эффективность контроля за соблюдением требований к размещению и эксплуатации рекламных конструкций, уровень социальной дисциплины, а также улучшить внешний облик муниципальных образований", — отмечают разработчики.
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