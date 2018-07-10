Ещё
В Крыму задержали подводных «диверсантов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму задержали подводных «диверсантов» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы использовал в тренировке быстроходные катера «Раптор» и «Грачонок».
Учения по задержанию подводных «диверсантов» прошли в Севатопольской бухте. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
В них принял участие отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы. В учениях были задействованы быстроходные катера «Раптор» и «Грачонок».
Специалисты отработали задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты.
ТК «Звезда»: последние новости
Полтавская битва: как русские обратили в бегство лучшую армию мира В Кремле подтвердили встречу Путина с советником Трампа На полевом выходе в Забайкальском крае военные связисты ВВО организуют связь через геостационарные спутники
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд208
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису39
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение