В Крыму задержали подводных «диверсантов»

Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы использовал в тренировке быстроходные катера «Раптор» и «Грачонок».

Учения по задержанию подводных «диверсантов» прошли в Севатопольской бухте. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В них принял участие отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы. В учениях были задействованы быстроходные катера «Раптор» и «Грачонок».

Специалисты отработали задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты.