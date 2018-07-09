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Группа SHOO и Стас Море презентовали клип о Евпатории
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Группа SHOO и Стас Море презентовали клип о Евпатории 

РИА Новости Крым 7 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Cоул-группа из Москвы SHOO и российский вокалист, финалист конкурса «Новая волна» Стас Море презентовали в Сети клип на песню «Поезд в Евпаторию» ("Я так хочу на море…"), который снимался в Крыму.
Как сообщается на сайте музыкально-информационного агентства, которое продюсирует музыкальный коллектив, ранее исполнители презентовали песню в эфире "Первого канала".
"В работе принимали участие и бабушка с дедушкой вокалистки Шуни Балашовой, для которой Евпатория — родной город. Съемки проходили в трех местах: в Москве, в поезде и в Евпатории", — рассказали продюсеры.
Режиссер клипа Екатерина Лагода отметила, что в итоге получилась очень легкая, атмосферная история, «посмотрев которую, всем точно захочется в Евпаторию». «Погода была на нашей стороне: приехав в „солнечную“ Евпаторию, мы оказались в холодном и дождливом городе. Все дни нашего пребывания в нем были дождь, ветер и сырость. И только в день съемок настала безупречная погода — солнце и ясное небо!», — рассказала она.
Солистка SHOO Шуня Балашова уточнила, что впервые услышала песню в исполнении Стаса Море на одном из фестивалей.
"Сначала я услышала только мелодию и тут же в нее влюбилась, а потом вслушалась в слова и очень удивилась: песня-то про Евпаторию, мой родной город! Я увидела в этой нашей встрече со Стасом знаки судьбы, и мы решили сделать дуэт", — пояснила певица.
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