Группа SHOO и Стас Море презентовали клип о Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 июл — РИА Новости Крым . Cоул-группа из Москвы SHOO и российский вокалист, финалист конкурса «Новая волна» Стас Море презентовали в Сети клип на песню «Поезд в Евпаторию» ("Я так хочу на море…"), который снимался в Крыму.

Как сообщается на сайте музыкально-информационного агентства, которое продюсирует музыкальный коллектив, ранее исполнители презентовали песню в эфире "Первого канала"

"В работе принимали участие и бабушка с дедушкой вокалистки Шуни Балашовой, для которой Евпатория — родной город. Съемки проходили в трех местах: в Москве, в поезде и в Евпатории", — рассказали продюсеры.

Режиссер клипа Екатерина Лагода отметила, что в итоге получилась очень легкая, атмосферная история, «посмотрев которую, всем точно захочется в Евпаторию». «Погода была на нашей стороне: приехав в „солнечную“ Евпаторию, мы оказались в холодном и дождливом городе. Все дни нашего пребывания в нем были дождь, ветер и сырость. И только в день съемок настала безупречная погода — солнце и ясное небо!», — рассказала она.

Солистка SHOO Шуня Балашова уточнила, что впервые услышала песню в исполнении Стаса Море на одном из фестивалей.

"Сначала я услышала только мелодию и тут же в нее влюбилась, а потом вслушалась в слова и очень удивилась: песня-то про Евпаторию, мой родной город! Я увидела в этой нашей встрече со Стасом знаки судьбы, и мы решили сделать дуэт", — пояснила певица.