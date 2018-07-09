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Бизнес выступил против произвольной отмены закупки товаров, работ и услуг со стороны заказчиков
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Бизнес выступил против произвольной отмены закупки товаров, работ и услуг со стороны заказчиков 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
На любом этапе отмена тоже возможна, но лишь при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Нынешняя действующая редакция федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» позволяет заказчику произвольно отменять их на любом этапе, руководствуясь собственным положением о закупках.
Чтобы избежать недобросовестных действий заказчиков бизнес разработал проект о внесении изменения в соответствующий ФЗ, который направлен в Минэкономразвития России на апробацию.
— Нынешнее положение дел негативно отражается на реализации прав и законных интересов участников закупок, — рассказал «ВМ» президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, — Они, хотя их заявки были признаны соответствующими условиям торгов, могут в любой момент по воле заказчиком оказаться, как говорится, ни с чем.
В соответствии с разработанным Палатой законопроектом заказчику все же оставляется право отменить закупки, однако, только в течение трех дней после окончания подачи заявок. На любом этапе отмена тоже возможна, но лишь при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
— Бизнес считает, что именно такой подход справедлив, — заключил глава крупнейшего предпринимательского объединения страны.
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