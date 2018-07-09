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Руководительницу коммунального предприятия обвинили в отравлении костромичей
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Руководительницу коммунального предприятия обвинили в отравлении костромичей 

Kostroma.Today 7 часов назад
Фото: Kostroma.Today
56-летнюю руководительницу буйского коммунального предприятия обвинили в отравлении буевлян, узнал KOSTROMA.TODAY. Обвинительное заключение сегодня утвердил первый заместитель областного прокурора.
По версии следствия, с 2011 по 2017 год буевлянка работала генеральным директором коммунального предприятия, которое поставляло потребителям по договорам питьевую воду.
При этом сами буевляне жаловались, что вода у них коричневая и жутко пахнет. Воду им приходилось покупать в ларьках. Проблемой жителей заинтересовалась телекомпания НТВ. В декабре прошлого года на канале вышел сюжет о страданиях буевлян.
После этого по факту следователи провели проверку. Материалы проверки были переданы в Роспотребнадзор и прокуратуру. После этого выяснилось, что вода, которая текла из-под крана буевлян, не соответствует показателям — содержание бора там превышало норму в два раза.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, генеральный директор предприятия знала, что вода не соответствует нормам. Никаких мер по улучшению ее качества она не принимала, жителей тоже не предупредила. Кстати, как говорят в городе, уже в ходе расследования она получила звание «заслуженный коммунальщик».
Кстати, Буй участвовал в программе «Чистая вода». На нее было выделено 20 миллионов бюджетных денег.
По информации пресс-службы регионального СУ СКР, некачественную воду получали более, чем 17 тысяч жителей Буя.
Против руководителя предприятия возбудили уголовное дело. После этого организация начала реконструировать станции водоочистки, чтобы улучшить качество воды.
По нашей информации, обвиняемая до сих пор возглавляет коммунальное предприятие. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, либо ограничение свободы до 2 лет.
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