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Бари Алибасов показал провокационное фото
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Бари Алибасов показал провокационное фото 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Скандально известный продюсер Бари Алибасов опубликовал провокационное фото из архива группы «На-На».
На снимке лидер группы Вячеслав Жеребкин сидит на мотоцикле вместе с полуобнаженной девушкой и дотрагивается языком до ее груди. Алибасов подписал фото, обращаясь к своему подопечному: «Слава, заводи мотоцикл, а не меня…». При этом специально для публикации Алибасов прикрыл грудь девушки стикером со звездочкой.
Поклонники отметили, что от группы «На-На» всегда ожидают провокаций и скандалов, особенно если публикуются фото из архива. Некоторые читатели Алибасов оценили фото хорошо, другие попросили не публиковать такой откровенный контент, ведь нынешним партнерам артистов может быть неприятно смотреть на эротические фотографии из прошлого.
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