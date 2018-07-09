Ещё
В Немане с частного подворья украли декоративных вьетнамских свиней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Немане с частного подворья украли декоративных вьетнамских свиней 

Клопс.Ru 7 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом «Клопс» рассказал хозяин животных.
Инцидент произошёл вечером 7 июля в частном подворье на ул. Победы в Немане. Исчезновение породистых питомцев хозяева заметили утром, когда вышли кормить животных. Они недосчитались полуторагодовалой свинки и двух месячных поросят.
Ещё одно животное было ранено. Судя по всему, его били, но удары прошли по касательной.
Хозяева животных обратились с заявлением в полицию. По их словам, стоимость взрослой свиньи около 40 тысяч рублей, цена месячного поросенка 6,5 — 7 тысяч рублей.
“У нас два сарая и загон, который закрывается на щеколду. Воры спокойно зашли в загон и украли животных. Вышли они через огород соседа. В ночь на воскресенье его собака заходилась от лая. Сосед вышел во двор, посветил фонариком на своей территории, но ничего подозрительного не заметил. Потом пожалел, что не заглянул на наш участок — возможно, воров удалось бы поймать”, — рассказал хозяин свинок Родион Давыденко.
Мужчина утверждает, что его питомцев украли «свои»: воры знали, как тихо войти на территорию и незаметно её покинуть. Он не исключает, что злоумышленники могут вернуться.
“Заявление в УМВД у нас приняли. По нему уже начали работать сотрудники полиции”, — говорит Родион.
Мясо вислобрюхих вьетнамских свиней вкусное и сочное, считается деликатесным, в нем мало холестерина. Многие держат таких свинок на придомовой территории как декоративных. Их вес не превышает 60 кг, а 80% рациона этих животных составляет трава. Живут вислобрюхие свиньи до 30 лет.
Клопс.Ru: последние новости
Корпорация развития: ОАЭ интересуется калининградскими сельхозземлями из-за дефицита своих Власти Калининграда разрабатывают концепцию развития трамвайной сети Алиханов вошёл в состав парламентского Совета по развитию цифровой экономики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу38
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение