В Немане с частного подворья украли декоративных вьетнамских свиней

Об этом «Клопс» рассказал хозяин животных.

Инцидент произошёл вечером 7 июля в частном подворье на ул. Победы в Немане . Исчезновение породистых питомцев хозяева заметили утром, когда вышли кормить животных. Они недосчитались полуторагодовалой свинки и двух месячных поросят.

Ещё одно животное было ранено. Судя по всему, его били, но удары прошли по касательной.

Хозяева животных обратились с заявлением в полицию. По их словам, стоимость взрослой свиньи около 40 тысяч рублей, цена месячного поросенка 6,5 — 7 тысяч рублей.

“У нас два сарая и загон, который закрывается на щеколду. Воры спокойно зашли в загон и украли животных. Вышли они через огород соседа. В ночь на воскресенье его собака заходилась от лая. Сосед вышел во двор, посветил фонариком на своей территории, но ничего подозрительного не заметил. Потом пожалел, что не заглянул на наш участок — возможно, воров удалось бы поймать”, — рассказал хозяин свинок Родион Давыденко.

Мужчина утверждает, что его питомцев украли «свои»: воры знали, как тихо войти на территорию и незаметно её покинуть. Он не исключает, что злоумышленники могут вернуться.

“Заявление в УМВД у нас приняли. По нему уже начали работать сотрудники полиции”, — говорит Родион.

Мясо вислобрюхих вьетнамских свиней вкусное и сочное, считается деликатесным, в нем мало холестерина. Многие держат таких свинок на придомовой территории как декоративных. Их вес не превышает 60 кг, а 80% рациона этих животных составляет трава. Живут вислобрюхие свиньи до 30 лет.