Волгоградские остановки заговорили на неизвестном языке

Новые табло на волгоградских остановках не выдержали испепеляющего летнего зноя и выдали надписи на неизвестном языке.

В администрации города пообещали привести табло в чувство

— Кажется, кто — то перепрограммировал эти табло. Не исключено, что у них попросту случился тепловой удар, — прокомментировали горожане. — Пока заметили странный указатель на остановке 7 — й Гвардейской. Может быть, набор странных символов, букв и цифр появился где — то еще?

В пресс — службе администрации Волгограда пообещали передать информацию о неисправном табло подрядчику, который следит на его состоянием.

Новые информационные табло, которые подсказывают названия остановок, включили и настроили накануне чемпионата мира. Впрочем, волгоградскую обновку оценили не все туристы. По мнению известного российского блогера Ильи Варламова, ни русский, ни иностранный болельщик не сможет считать информацию с экрана, который спрятался за разросшейся кроной дерева.