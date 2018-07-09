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Волгоградские остановки заговорили на неизвестном языке
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Волгоградские остановки заговорили на неизвестном языке 

v1.ru 7 часов назад
Фото: v1.ru
Новые табло на волгоградских остановках не выдержали испепеляющего летнего зноя и выдали надписи на неизвестном языке.
В администрации города пообещали привести табло в чувство
— Кажется, кто — то перепрограммировал эти табло. Не исключено, что у них попросту случился тепловой удар, — прокомментировали горожане. — Пока заметили странный указатель на остановке 7 — й Гвардейской. Может быть, набор странных символов, букв и цифр появился где — то еще?
В пресс — службе администрации Волгограда пообещали передать информацию о неисправном табло подрядчику, который следит на его состоянием.
Новые информационные табло, которые подсказывают названия остановок, включили и настроили накануне чемпионата мира. Впрочем, волгоградскую обновку оценили не все туристы. По мнению известного российского блогера Ильи Варламова, ни русский, ни иностранный болельщик не сможет считать информацию с экрана, который спрятался за разросшейся кроной дерева.
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