Бойня на парковке: дебоширу в форме не понравилась женщина

В сети опубликовано видео, на котором мужчина и его пожилая мама становятся жертвой агрессивного дебошира в форме капитана Росгвардии.

Судя по рассказу потерпевшего, конфликт начался с «неправильно», по мнению офицера, припаркованного авто. После чего словесная перепалка перешла в драку.

Хотя, фактически, драки никакой не было: коренастый капитан Росгвардии и его жена попросту избивали мужчину и его маму. Те не сопротивлялись: отчасти из-за физического превосходства агрессора, отчасти из-за страха нанести травму офицеру в форме.