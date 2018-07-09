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Бойня на парковке: дебоширу в форме не понравилась женщина
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Бойня на парковке: дебоширу в форме не понравилась женщина 

Авторамблер 7 часов назад
Фото: Авторамблер
В сети опубликовано видео, на котором мужчина и его пожилая мама становятся жертвой агрессивного дебошира в форме капитана Росгвардии.
Судя по рассказу потерпевшего, конфликт начался с «неправильно», по мнению офицера, припаркованного авто. После чего словесная перепалка перешла в драку.
Хотя, фактически, драки никакой не было: коренастый капитан Росгвардии и его жена попросту избивали мужчину и его маму. Те не сопротивлялись: отчасти из-за физического превосходства агрессора, отчасти из-за страха нанести травму офицеру в форме.
Сейчас потерпевшие написали заявление в полицию, а к инциденту подключился экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн. Будем надеяться, что виновники будут наказаны по справедливости.
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