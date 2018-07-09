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Как в 1944 году американцы разбомбили советскую транспортную колонну
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Как в 1944 году американцы разбомбили советскую транспортную колонну 

Русская семерка 7 часов назад
Фото: Русская семерка
Сегодня это дипломатически называется «огонь по своим» и признается ошибкой, однако в годы войны конфронтация США и СССР принесла немало жертв. Одной из самых значительных по потерям операцией стал «Бой над Нишем».
Это трагическая, нелепая, но показательная битва до сих пор малоизвестна. О ней вкратце и расскажем. В ходе этой операции (7 ноября 1944 года) американские войска по ошибке атаковали советскую транспортную колонну, в результате чего, по данным заместителя начальника Генерального штаба Красной армии генерала Алексея Антонова погибли 34 солдата и офицера.
Эту бомбардировку, с учетом массовых бомбардировок союзников, можно было бы назвать случайностью, если бы не пару «но». Во-первых, американское командование знало, что около Ниша нет немецких войск, во-вторых, «огонь по своим» был осуществлен в день годовщины Октябрьской революции, когда все внизу было усеяно красными флагами.
В ответ советским ПВО удалось сбить один американский самолет. Два истребителя Як-3 и Як-9 поднялись навстречу «союзной» эскадрильи, за ними — еще шесть Як-9. [С-BLOCK]
Командование, установив «национальность» противника, отдало приказ: «принять все меры к предотвращению столкновения в воздухе», однако после того как был сбит один из «Яков», советские истребители вступили в бой и в первой же атаке уничтожили два американских самолета.
Советские самолеты отвели американскую эскадрилью за горный хребет, но около 40 «Лайтнингов» возобновили атаку. Советские «Яки» снова отправились в сторону американских самолетов, произведя несколько предупредительных выстрелов из пушек и одну пулеметную очередь. Только тогда американская эскадрилья повернула на базу.
Американское командование назвало все произошедшее «досадным инсциденом». Только после слов полковника Эдвинсона «это русские, валим отсюда к черту!» эскадрилья ВВС США ушла от Ниша.
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