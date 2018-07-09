В Выборге вручили медали «За любовь и верность»

8 июля в библиотеке А. Аалто три семьи из Выборгского района получили общественную награду «За любовь и верность».

Три супружеские пары: Ольга Аркадьевна и Александр Николаевич Олейники, Вера Вячеславовна и Виктор Иванович Ивановы, Светлана Антоновна и Валерий Иванович Дули, в зале библиотеки А. Аалто получили медали из рук заместителя главы районной администрации Николая Шишкина

Как рассказали в пресс-службе МО «Выборгский район» ЛО, супруги Ольга Аркадьевна и Александр Николаевич Олейники состоят в браке 41 год, Вера Вячеславовна и Виктор Иванович Ивановых — 36 лет, Светлана Антоновна и Валерий Иванович Дули вместе 32 года.

Напомним, что День семьи, любви и верности это относительно молодой праздник, который в этом году отмечается все лишь десятый раз, с религиозными корнями — 8 июля в православной традиции чтут память святых, чья жизнь легла в основу понимания благочестивой и достойной семьи.