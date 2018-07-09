Ещё
В Выборге вручили медали «За любовь и верность»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Выборге вручили медали «За любовь и верность» 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
8 июля в библиотеке А. Аалто три семьи из Выборгского района получили общественную награду «За любовь и верность».
Три супружеские пары: Ольга Аркадьевна и Александр Николаевич Олейники, Вера Вячеславовна и Виктор Иванович Ивановы, Светлана Антоновна и Валерий Иванович Дули, в зале библиотеки А. Аалто получили медали из рук заместителя главы районной администрации Николая Шишкина.
Как рассказали в пресс-службе МО «Выборгский район» ЛО, супруги Ольга Аркадьевна и Александр Николаевич Олейники состоят в браке 41 год, Вера Вячеславовна и Виктор Иванович Ивановых — 36 лет, Светлана Антоновна и Валерий Иванович Дули вместе 32 года.
Напомним, что День семьи, любви и верности это относительно молодой праздник, который в этом году отмечается все лишь десятый раз, с религиозными корнями — 8 июля в православной традиции чтут память святых, чья жизнь легла в основу понимания благочестивой и достойной семьи.
Ivyborg.ru: последние новости
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Хорватией Скончался председатель совета директоров АО "ЛОЭСК" Лев Хабачев Во Всеволожске при Мультицентре открылась своя типография
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу39
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение