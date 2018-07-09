РМК создаст в Челябинской области производство электролитической медной фольги

"РМК планирует организовать на площадке Кыштымского медеэлектролитного завода цех по производству медной электролитической фольги. Новое производство полностью обеспечит текущую потребность отечественной промышленности в медной электролитической фольге", — говорится в сообщении.

Мощность производства составит 1 тыс. т медной электролитической фольги в год с возможностью увеличения в зависимости от потребности рынка. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. Пусконаладочные работы на оборудовании в новом цехе запланированы на лето 2019 года, на проектную мощность производство выйдет в 2020 году.

"Они [технологии] очень важны. Мы перешли на следующий стенд — и увидели потребителей этих технологий. Российские предприятия будут работать в кооперации, продукция будет востребована на российском и мировом рынке, это очень важно", — сказал Козак журналистам после посещения стенда.

По данным Алтушкина, в первую очередь производство медной фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе должно закрыть потребности российского рынка. «В перспективе мы рассматриваем возможность поставок этого высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью на рынки Европы и Азии», — приводит пресс-служба его слова.

О проекте

Завод будет выпускать медную электролитическую фольгу толщиной от 9 до 105 микрон. Новое производство создаст дополнительно 100 рабочих мест. Электролитическая медная фольга широко применяется в современных высокотехнологичных производствах для изготовления печатных плат любого класса сложности для электроники и приборостроения (от смартфонов и бытовой техники до систем управления вооружением и авиастроения), а также для выпуска литий-ионных аккумуляторов.

Русская медная компания — производственный холдинг, в составе которого 13 предприятий горнодобывающего и металлургического профиля. Осуществляет деятельность в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях и Республике Казахстан . Один из крупнейших производителей меди в России. Численность персонала — порядка 8,5 тыс. человек.

ИННОПРОМ